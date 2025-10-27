Misiones continúa conmocionada por el trágico accidente ocurrido este domingo, cuando un micro de larga distancia cayó a un arroyo luego de chocar contra un auto en la Ruta Nacional 14. Nueve personas perdieron la vida y varias resultaron heridas, cuatro de ellas con lesiones de extrema gravedad.

El Hospital Samic de Oberá y el Hospital Madariaga de Posadas difundieron este lunes los partes médicos oficiales sobre el estado de los sobrevivientes. Según informaron, cuatro hombres permanecen internados en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente, mientras reciben atención por parte de equipos médicos multidisciplinarios.

Los pacientes fueron identificados de la siguiente manera:

Hombre de 31 años , con traumatismo raquimedular y de miembros, internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

, con traumatismo raquimedular y de miembros, internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Hombre de 25 años, con politraumatismos y traumatismo severo de pelvis, que requirió intervención quirúrgica. Permanece en UTI con apoyo de oxígeno.

con politraumatismos y traumatismo severo de pelvis, que requirió intervención quirúrgica. Permanece en UTI con apoyo de oxígeno. Hombre de 46 años , con politraumatismos y traumatismos de tórax y pelvis, internado en cuidados intensivos.

, con politraumatismos y traumatismos de tórax y pelvis, internado en cuidados intensivos. Hombre de 20 años, con politraumatismos y traumatismo cerrado de abdomen, internado en la Unidad de Emergencias, bajo observación constante.

Desde las autoridades sanitarias indicaron que los pacientes reciben un abordaje integral, con la participación de especialistas en terapia intensiva, traumatología, cirugía y neurología, dada la complejidad de las lesiones.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera. Según las primeras pericias, el micro de la empresa Sol del Norte impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, rompió el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá.

Testigos del hecho señalaron que en el momento del accidente había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, entre las víctimas fatales se encuentran el conductor del automóvil y ocho pasajeros del colectivo: seis hombres y tres mujeres.