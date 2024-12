Comprar regalos en el exterior permite ahorrar hasta un 82% frente a los precios locales

Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, los argentinos enfrentan una realidad económica que los obliga a repensar sus estrategias de consumo: adquirir regalos en el mercado local puede costar hasta un 82% más caro que comprarlos en el exterior y recibirlos vía Courier Internacional. Este fenómeno, impulsado por los elevados impuestos, las políticas cambiarias y la apreciación del peso frente al dólar, marca una tendencia creciente en el consumo local.

De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, productos como tecnología, indumentaria y juguetes presentan diferencias de precios abismales entre las opciones locales e internacionales. Por ejemplo, una PlayStation 5, uno de los regalos más buscados en esta época, cuesta US$ 1.249,54 en Argentina al tipo de cambio MEP, mientras que traerla desde el exterior a través de Courier Internacional tiene un costo de US$ 535,71, menos de la mitad.

El servicio de Courier Internacional permite a los argentinos acceder a productos que no están disponibles en el mercado local o que tienen precios significativamente más altos. Este sistema se ha vuelto especialmente popular en los últimos meses gracias a las modificaciones en las normativas. Hasta noviembre, las compras vía courier estaban limitadas a US$ 1.000, pero desde diciembre, el tope se elevó a US$ 3.000 y las operaciones de hasta US$ 400 solo pagan el IVA, eximiéndose de otros aranceles.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que "estas medidas buscan que, en un contexto de alta estacionalidad de consumo como diciembre, los argentinos puedan acceder a precios competitivos, especialmente en sectores como tecnología, indumentaria y calzado. Sin embargo, las diferencias de precios siguen siendo notorias”.

Diferencias de precios: Argentina versus el mundo

El informe reveló disparidades sorprendentes. Además de la PlayStation 5, un iPhone 16 cuesta US$ 2.036,28 en Argentina, frente a US$ 1.072,28 en el exterior (57% más barato). Una MacBook, que en el país cuesta US$ 1.952,89, puede comprarse por US$ 1.259,92 en el extranjero (35% de ahorro).

La brecha no se limita a la tecnología. En calzado, unas zapatillas Nike que en Argentina tienen un precio de US$ 194, pueden conseguirse afuera por US$ 130. En juguetes, la diferencia es aún mayor: un artículo que vale US$ 26 en el exterior puede alcanzar los US$ 148 en el mercado local, una diferencia de US$ 122.