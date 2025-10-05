José Luis Espert anunció este domingo que renuncia a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión llega luego de que el economista reconociera, a través de un video, haber recibido una millonaria transferencia del empresario Fred Machado, señalado por vínculos cuestionados.

El contexto electoral de este año marca además un hito: las elecciones del 26 de octubre serán las primeras en implementarse con la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. En este sistema, todos los candidatos para renovar sus bancas en el Congreso figuran en la misma boleta, cuyo diseño y confección están a cargo de imprentas contratadas por el Gobierno.

Dado que las boletas ya fueron impresas y distribuidas en la provincia de Buenos Aires el lunes pasado, el nombre y la foto de Espert permanecerán visibles el día de la elección. Sin embargo, la renuncia del candidato no invalida el voto. Según la normativa electoral, los sufragios a favor de Espert se contabilizarán igualmente para la lista de La Libertad Avanza, aplicándose el corrimiento de candidatos correspondiente.

En este sentido, la segunda candidata de la lista, Karen Reichardt, pasará a encabezarla, mientras que Diego Santilli, quien figuraba en tercer lugar, asciende al segundo puesto. Así, Reichardt será quien eventualmente ocupe la banca en caso de que la lista de La Libertad Avanza obtenga los votos suficientes. Aunque hay quienes señalan que Santilli iría al lugar de Espert.

Este tipo de situaciones tiene precedentes en la política argentina. En 2015, el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura a diputado nacional por el PRO dentro de la alianza Cambiemos tras denuncias por facturación irregular a través de su empresa La Usina. Al igual que en el caso de Espert, la renuncia no impidió que los votos a su nombre se contabilizaran para la lista oficial.