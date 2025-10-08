El Tribunal Oral Federal N° 6 encontró culpables a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en 2022. Sabag Montiel, quien gatilló un arma apuntando a la cabeza de la ex presidenta, fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Uliarte —considerada partícipe necesaria del plan criminal— recibió una pena de 8 años.

En la misma sentencia, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, imputado como “jefe de los copitos”. La Fiscalía y la querella ya habían retirado la acusación en su contra tras el desarrollo del juicio, al no hallarse participación comprobable.

Durante los alegatos finales, Sabag Montiel utilizó su turno para desviar la atención hacia teorías conspirativas y comparaciones con el caso del fiscal Alberto Nisman, lo que generó fuertes reproches por parte de la presidenta del Tribunal, quien le pidió centrarse en el juicio. Uliarte, en tanto, no utilizó sus últimas palabras y permaneció aislada dentro de la sala, custodiada por agentes penitenciarios.

Carrizo, tras su absolución, dejó un breve mensaje expresando su “impotencia” por haber estado preso tres años y deseó que nadie más atraviese esa experiencia. Los fundamentos de esta sentencia se darán a conocer el próximo 9 de diciembre, fecha en la que el tribunal explicará en detalle los motivos y criterios de su decisión.