Claudio Fiorin, detenido e imputado como autor material del homicidio de Dylan Quiroga, un joven asesinado a balazos en septiembre de 2022 en Villa Centenario, Lomas de Zamora, sorprendió a la Justicia al rechazar un acuerdo de juicio abreviado que lo condenaba a 12 años de prisión.

Fiorin, que confesó haber disparado, enfrenta cargos por “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”. Sin embargo, su defensa sostiene que él “no tiró a matar”.

“Él dice que no tiró a matar. Parece que quería que lo dejen libre”, relató Pamela González, madre de Dylan, en diálogo con el programa radial Política del Sur.

La negativa del acusado implica que la causa avance a un juicio oral, que quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora. La familia Quiroga deberá ahora esperar una nueva fecha para las audiencias.

El crimen

El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2022 en la calle Atenas al 2000, casi esquina Saladillo. De acuerdo con la investigación, Fiorin habría actuado por venganza tras el robo de una moto. Buscando al presunto ladrón, disparó indiscriminadamente contra un grupo de jóvenes que estaba en la vereda.

Dylan Quiroga, que no tenía relación alguna con el robo, recibió dos balazos en el tórax que le provocaron la muerte. Otro chico resultó herido, aunque sobrevivió.

Tras el ataque, Fiorin permaneció prófugo durante un año. Finalmente fue detenido en la casa de su novia, quien también está imputada por presunta complicidad, aunque permanece en libertad.

La fiscal Marcela Dimundo pidió una pena de 12 años de prisión efectiva para el acusado. Sin embargo, el rechazo al juicio abreviado prolonga el calvario de la familia Quiroga, que teme que el proceso judicial se dilate aún más y que Fiorin intente obtener una condena menor o incluso la absolución.