Un profundo dolor atraviesa a la comunidad educativa de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, tras la muerte de un alumno de 13 años durante una clase de educación física. El hecho ocurrió este lunes en el barrio Los Eucaliptos, cuando el adolescente corría junto a sus compañeros y, de manera repentina, se desplomó en el suelo.

Según relataron testigos, la docente a cargo de la actividad advirtió de inmediato la situación y pidió asistencia médica. Una ambulancia trasladó al menor de urgencia al hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo sanitario, el joven falleció.

De acuerdo al parte médico, el estudiante sufrió un paro cardíaco y se le diagnosticó muerte súbita. La noticia causó una gran conmoción entre docentes, compañeros, familiares y vecinos de la zona, que aún no encuentran explicación ante la inesperada pérdida.

Las autoridades judiciales intervinieron en el caso y llevan adelante una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, aunque por el momento no hubo confirmaciones oficiales.