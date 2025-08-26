Un femicidio seguido de suicidio conmocionó a San Antonio de Areco tras el hallazgo de dos cuerpos dentro de un auto Chevrolet Onix abandonado en un camino rural cercano a la Ruta Nacional 8, detrás del haras Vacación. Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah, de 31 años, y Esteban Alejandro Suárez, de 45. Según los investigadores, la mujer fue asesinada con al menos tres disparos, dos en el pecho y uno en el cuello, en un lugar aún no determinado, y luego trasladada en el asiento trasero del vehículo.

La principal hipótesis apunta a que Suárez condujo cerca de 100 kilómetros con el cuerpo de su pareja antes de detenerse en la zona rural, donde se quitó la vida de un disparo en la cabeza. En el auto fueron hallados un orificio de bala en una ventanilla, cartuchos intactos y vainas 9 mm, así como un trapo en la tapa del combustible que indicaría un intento fallido de incendiar el vehículo. Además, tickets de peaje revelan que el recorrido se extendió por varias horas, entre las 7 y las 10 de la mañana.

El caso adquiere mayor gravedad porque Revah había denunciado previamente a Suárez por violencia de género. La primera denuncia data de 2021 y, en abril de este año, la víctima había solicitado una prohibición de acercamiento y cese de actos de perturbación ante la Justicia. El fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N.º 6 de Mercedes, encabeza la investigación, que por el momento está caratulada como homicidio de mujer cometido por un hombre mediando violencia de género.

Las pericias y allanamientos realizados en las viviendas de ambos no arrojaron pruebas concluyentes sobre el lugar del ataque, por lo que la investigación continúa. El hecho genera consternación en la comunidad y vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia machista en el país.