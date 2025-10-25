Un hombre de unos 55 años fue hallado sin vida dentro del Hotel La Aldea, en la localidad santacruceña de El Chaltén. El hallazgo ocurrió el martes por la tarde, cuando vecinos que viven en el lugar notaron su ausencia y alertaron a la policía. Al ingresar a la habitación, los agentes encontraron el cuerpo sin signos vitales.

El establecimiento, que forma parte del conjunto de hoteles vinculados a la familia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra actualmente ocupado por unas 40 familias que ingresaron de manera irregular hace varios meses. Según informaron fuentes judiciales, el fallecido residía en el lugar y no presentaba signos de violencia.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, aunque la Justicia ordenó realizar la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso. Testigos señalaron que el hombre atravesaba una situación de depresión y problemas personales. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción de El Calafate.

El caso generó conmoción en la localidad, donde el hotel es foco de conflicto judicial desde hace tiempo por la ocupación ilegal. Tras el hallazgo, el juez Carlos Albarracín dispuso avanzar con la orden de desalojo del inmueble, mientras se espera el resultado de las pericias forenses y las declaraciones de los ocupantes.