Creó anteojos que detectan gases tóxicos y ganó un premio nacional

Con apenas dos meses de trabajo, Cristian Moreno, un joven licenciado en Tecnología de la Información de la Universidad de Palermo, desarrolló Envirosaf Vision: unos anteojos inteligentes capaces de detectar gases tóxicos en el ambiente y emitir señales visuales y sonoras de alerta. Esta innovación no solo lo posicionó como una promesa tecnológica, sino que también le permitió alzarse con el primer lugar en el “Premio Trabajo Final de Grado Banco Santander”.

“Quiero crear algo que detecte riesgos”, fue la frase que disparó la idea, durante una sobremesa familiar en la que conversaba con sus abuelos —ambos ingenieros químicos— sobre los peligros invisibles del aire contaminado.

El dispositivo combina sensores de bajo costo, un microprocesador ESP32, una estructura liviana impresa en 3D y una lógica simple pero efectiva: si hay peligro en el aire, el usuario lo sabe de inmediato. Aunque no cuenta con componentes de alta gama, Moreno logró ensamblar un prototipo funcional usando materiales reciclados y lo que tenía a mano. “Muchos componentes no eran los ideales, pero funcionaban. Lo importante era demostrar que podía ser posible con recursos accesibles”, explicó.

La utilidad de Envirosaf Vision es múltiple: puede prevenir intoxicaciones en hogares, asistir a gasistas matriculados, alertar en entornos industriales o servir como ayuda a personas con hiposmia, es decir, con dificultad para percibir olores. “Tengo hipotonía y no puedo oler bien. Esta herramienta también me sirve a mí”, confesó.

“Me contaron que en una planta industrial casi hubo intoxicaciones por gases que no se veían ni olían, que sólo podían detectarse midiendo la calidad del aire. Me dijeron: ‘No sabés qué estás respirando’. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza”, recordó sobre la conversación que marcó el inicio de su tesis.

Moreno eligió el formato de anteojos por una cuestión técnica: los sensores debían estar cerca de la nariz para captar el aire correctamente. Además, el diseño permite mantener las manos libres y proteger la vista. “Pensé primero en bastones o pulseras, pero no tenían el mismo alcance. El marco de los anteojos era compacto pero lo suficientemente versátil”, detalló.

El invento aún es un prototipo, pero el impacto de su desarrollo fue significativo. Además del premio, abrió el debate sobre la necesidad de tecnologías accesibles que mejoren la calidad de vida y prevengan riesgos invisibles. “A medida que lo desarrollaba, se me abría un abanico que no había imaginado”, reconoció Moreno, quien ya piensa en futuras mejoras del dispositivo.