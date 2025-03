Este lunes serán horas decisivas en el caso por el crimen de Kim Gómez, la nena de siete años asesinada en La Plata el pasado 25 de febrero. La jueza María José Lescano determinará si el menor de 14 años acusado de ser "coautor" del asalto y homicidio continuará detenido en un instituto de menores o será liberado.

La fiscalía sostiene que el adolescente participó junto a otro joven de 17 años en el robo del auto en el que viajaba Kim y su madre, Florencia. Según la investigación, los acusados arrojaron a la nena del vehículo y la arrastraron durante 15 cuadras, lo que le provocó la muerte. La fiscal Carmen Ibarra pidió que el menor de 14 años permanezca en un instituto de máxima seguridad hasta que cumpla la mayoría de edad.

Sin embargo, la defensa del chico intentará demostrar que no estuvo en el lugar de los hechos. Para ello, presentará pruebas como la declaración de Florencia, madre de Kim y testigo clave, quien no pudo reconocer al segundo involucrado. Además, se apoyarán en videos de cámaras de seguridad y una pericia al auto, que no encontró las huellas del menor en el vehículo.

EL HECHO

El trágico episodio ocurrió el martes 25 de febrero, cuando Kim y su mamá esperaban en un semáforo y fueron interceptadas por los dos adolescentes. Kim, que viajaba en el asiento del acompañante con el cinturón de seguridad puesto, quedó enganchada al auto cuando los atacantes intentaron arrojarla por la ventana durante la fuga.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la nena sufrió lesiones traumáticas, fracturas múltiples y heridas por arrastre, lo que confirmó la brutalidad del crimen.

La jueza Lescano analizó durante el fin de semana el rol del menor de 14 años en el hecho y este lunes dará a conocer su resolución. Mientras tanto, el otro acusado, el adolescente de 17 años, continúa detenido y enfrenta cargos por homicidio y robo agravado.