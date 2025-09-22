Crimen del empresario en Mendoza: investigan contacto del sanjuanino con una menor de edad

La investigación por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta en Mendoza, ha dado un giro dramático con la detención de un hombre de 32 años, conocido como "Mati", quien es el principal sospechoso. El arresto se produjo tras un allanamiento en su domicilio, ubicado a pocas cuadras de donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

La pista de una llamada telefónica

Nacenta, de 59 años, había llegado a Mendoza el viernes por la noche a la vecina provincia para ocuparse de sus negocios de cría de ganado. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada del sábado, con un disparo en las costillas, dentro de su camioneta Toyota Hilux, que había terminado en una acequia en la calle Paso Hondo.

Según los primeros peritajes, la víctima mantenía una conversación telefónica con una menor de edad a través del sistema Bluetooth de su vehículo al momento del ataque. Esta pista se convirtió en el eje central de la investigación, ya que los detectives sospechan que la joven pudo haberlo guiado hasta el lugar, una zona cercana a un asentamiento, donde lo emboscaron.

Un sospechoso con un prontuario extenso

El padre de la menor, identificado como Matías Exequiel Alonso Jara, fue detenido y es considerado el principal sospechoso del crimen. Salió de prisión hace poco más de un año y su prontuario es extenso e incluye delitos graves como amenazas, coacciones, tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones. Durante el allanamiento en su casa, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares, partes de un arma y una mira telescópica, elementos que podrían ser clave para resolver el caso.

A pesar de que las pertenencias de la víctima, como su teléfono y billetera, estaban intactas, lo que en un principio descartó el móvil de robo, la fiscal Andrea Lazo y su equipo no descartan ninguna hipótesis. Ahora, el foco está puesto en el teléfono de Nacenta, que será peritado para reconstruir sus últimas comunicaciones y confirmar su conexión con la menor.

La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas horas se defina si se imputa formalmente al sospechoso.

Con información de Diario El Sol de Mendoza.