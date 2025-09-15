La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió excluir a Cristina Fernández de Kirchner del padrón definitivo de electores, en cumplimiento de la inhabilitación impuesta por la condena en la causa Vialidad. De esta manera, la ex mandataria no podrá votar en las elecciones legislativas de octubre.

El fallo revocó la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había considerado inconstitucional que se la privara del derecho al sufragio. La Cámara entendió que el criterio aplicado en esa instancia no contempló los requisitos establecidos por jurisprudencia previa, como el tipo de delito o las condiciones procesales.

La resolución lleva la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via. En su argumentación, recordaron que corresponde al Congreso de la Nación reglamentar el derecho al voto de las personas condenadas e inhabilitadas, en particular en casos de delitos vinculados con la corrupción o la administración pública.

La sentencia de la jueza había sido apelada por la fiscalía, que advirtió que el fallo carecía de sustento jurídico. La CNE coincidió y remarcó que se trató de una decisión dictada de oficio, lo que contradecía la doctrina del máximo tribunal.

Con esta definición, el padrón que se publicará el martes 16 de septiembre será el primero desde el retorno de la democracia en el que no figure el nombre de Cristina Fernández de Kirchner.