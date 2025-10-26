Debate en redes: ¿Milei usó filtros para mejorar una foto?

Durante la jornada de las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales una serie de fotografías desde su lugar de votación en la Universidad Tecnológica Nacional de Almagro, que generaron gran repercusión no por el acto de votar, sino por el retoque digital en su imagen.

La publicación, acompañada por el texto “Votando… Fin”, incluía cuatro capturas donde se observaba al mandatario ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, un análisis comparativo con las imágenes transmitidas por los medios mostró modificaciones en sus rasgos faciales.

Entre las alteraciones más destacadas se encontraban una mandíbula más definida y prominente, cejas perfectamente delineadas, ojos azul intenso y un tono de piel uniformemente bronceado. Según expertos, estas modificaciones responden a un patrón estético que se valora en ciertos círculos de redes sociales libertarias, donde se promueven estereotipos masculinos muy específicos.

El contraste entre las fotos originales y las editadas fue difundido por Javier Smaldone, programador y especialista en tecnología, quien señaló el extenso trabajo de retoque digital aplicado a la imagen presidencial.

En paralelo, en el plano físico, Milei completó la votación sin incidentes. Tras saludar brevemente a fiscales y presidente de mesa, el mandatario abandonó la UTN Almagro sin ofrecer declaraciones a la prensa, desoyendo tanto muestras de apoyo como reclamos de algunos presentes.