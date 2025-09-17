La Cámara de Diputados comenzó este martes a debatir los vetos del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría. La oposición logró reunir el quórum con 132 diputados presentes, mientras que el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO llegaron debilitados, tras la derrota electoral en Buenos Aires el 7 de septiembre.

La sesión inició con tensiones. Miguel Ángel Pichetto pidió votar los vetos sin debate, lo que fue rechazado por la UCR. Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical, advirtió: “Vamos a rechazar los vetos, pero sin debate no vamos a acompañar”. Finalmente, la Cámara pasó a un cuarto intermedio.

En la oposición había optimismo, aunque con cautela. Pichetto reconoció que el apoyo al financiamiento del Hospital Garrahan es más sólido que en el caso de las universidades: “Está más seguro el Garrahan, vamos a ver si nos acercamos a los dos tercios en universidades”, dijo.

El diputado tucumano Pablo Yedlin alertó sobre presiones a los gobernadores para cambiar su voto a cambio de recursos. “No podemos permitir que prioricen una rotonda por encima de la salud y la educación. El Garrahan atiende a 350 mil chicos al año de todas las provincias, solo de Tucumán son 3.500”, sostuvo.

En caso de que Diputados insista con las leyes y revierta los vetos, el Senado, donde la oposición cuenta con una amplia mayoría de dos tercios, podría confirmar su sanción definitiva. Un rechazo representaría un duro golpe político para Milei en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.