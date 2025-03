El hecho sucedió el pasado domingo 9 de marzo en una quinta de Carlos Spegazzini, durante la celebración de un cumpleaños familiar. Una mujer denunció que su hija de tres años fue abusada sexualmente por un chico de 12 años, y cuestionó duramente a la madre del acusado por “minimizar” lo sucedido y justificar el acto como “producto de la edad”.

Según el relato de Natalia Ferreyra, madre de la víctima, el abuso ocurrió mientras su hija dormía en una habitación de la quinta. Al entrar al cuarto, la mujer encontró al chico de 12 años abusando de la menor. “Fue un shock. No podía creer lo que estaba viendo”, expresó Ferreyra en su denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de Temperley.

La primera reacción de Natalia fue confrontar a la madre del acusado, quien también se encontraba en la fiesta. Sin embargo, la respuesta que recibió la dejó aún más indignada. Según consta en la denuncia, la mujer “normalizó” la situación y justificó a su hijo, argumentando que lo ocurrido era “producto de la edad” y que el niño “estaba experimentando”.

“Me dijo que lo disculpara, que era algo normal. Estaba justificando un abuso”, declaró Ferreyra ante las autoridades. La denunciante también solicitó que tanto el acusado como su madre reciban asistencia psicológica, ya que considera que la actitud de la mujer refleja una grave falta de conciencia sobre la gravedad del hecho.

La causa está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de “abuso sexual simple”. La fiscalía de menores interviniente solicitó que se realice un reconocimiento médico legal a la niña, siguiendo el protocolo para víctimas de delitos sexuales, a fin de recabar pruebas y determinar los alcances del abuso.

La reacción del acusado

Natalia Ferreyra también relató que, al descubrir el abuso, el chico le pidió que no le contara a su madre, ya que supuestamente ya habían hablado del tema antes. “Eso me dio a entender que no era la primera vez que lo hacía”, afirmó la mujer.

En las últimas horas, Ferreyra decidió exponer los hechos en redes sociales, con el objetivo de concientizar y evitar que otras madres normalicen situaciones similares. “Ninguna madre debería justificar un abuso como algo normal. Esto no es algo que se deba minimizar”, escribió en su publicación, pidiendo ayuda para viralizar el caso y generar conciencia sobre la gravedad de los abusos sexuales, especialmente cuando involucran a menores.