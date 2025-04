Manuel Quieto, cantante de la reconocida banda La Mancha de Rolando, fue denunciado por protagonizar un violento episodio con un motociclista en plena Autopista Riccheri, a la altura de Villa Celina, durante la madrugada del domingo 13 de abril. El hecho ocurrió horas antes de que el músico se presentara en el escenario del festival Quilmes Rock.

Según informó el medio Oeste Noticias, el incidente se desató en la fila del peaje, luego de que un joven de 21 años le tocara bocina a Quieto para advertirle sobre una mala maniobra. La reacción del cantante fue inmediata: habría empujado la moto con su camioneta Volkswagen Amarok, lo que desencadenó una discusión.

“Estaba fuera de sí, me agredió física y verbalmente. Bajé para tratar de buscar una solución, pero jamás me dio la posibilidad de hablar”, relató el joven motociclista al medio zonal, aún consternado por lo vivido.

La situación escaló rápidamente. En un video que el propio damnificado compartió en sus redes sociales, se puede ver el momento exacto en que intenta calmar a Quieto, quien, en respuesta, lo insulta, avanza con el vehículo y arrastra la moto varios metros. “La pasó por encima y ahí quedó hasta que arribó el personal de vialidad”, agregó el joven, quien aún espera que el músico se haga responsable por los daños.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, el motociclista relató con indignación: “En la madrugada del 13/4 me tocó vivir esta situación de no creer. Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con este ‘ser humano’, si se le puede llamar así. No tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por haberle tocado bocina”.

En un principio, el joven no sabía quién era el conductor de la camioneta. Fue gracias a los comentarios de otros usuarios, quienes lo reconocieron en las imágenes, que supo que se trataba de Manuel Quieto. “Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente”, escribió en el posteo.

Finalmente, expresó su preocupación: “Estoy en la búsqueda de más datos de esta persona que se dio a la fuga luego de destrozar mi vehículo, que uso todos los días para trabajar”.

Hasta el momento, ni el cantante ni su entorno han emitido declaraciones públicas sobre el incidente. La denuncia y el video continúan circulando en redes sociales, mientras se espera que la Justicia intervenga en el caso.