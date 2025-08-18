Un hecho inusual sorprendió a los vecinos de Salta este lunes, cuando un joven entregó voluntariamente un puma cachorro que mantenía como mascota en su domicilio. La intervención se produjo tras una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación.

Personal de la Policía Rural y de la Dirección de Fauna Silvestre acudió al lugar señalado, donde el propietario reconoció tener al felino desde hacía un tiempo. Frente a los agentes, accedió a entregarlo de manera pacífica y sin resistencia.

El puma, de pocos meses de vida, fue trasladado a un centro especializado en fauna silvestre. Allí, veterinarios confirmaron que no presentaba lesiones visibles pese a haber estado en cautiverio, aunque continuará bajo observación para evaluar su estado general de salud.

Desde el área de Fauna Silvestre remarcaron que la tenencia de animales silvestres está prohibida y que representa un peligro tanto para los dueños como para los propios ejemplares. “Incluso en condición de cachorros, los pumas conservan su instinto salvaje y pueden volverse peligrosos a medida que crecen”, advirtieron los especialistas.

Además, explicaron que el cautiverio afecta el desarrollo natural de estos animales y complica su reinserción en el hábitat silvestre. Por ello, el cachorro permanecerá en resguardo hasta que se determine si es posible su liberación o si deberá continuar bajo cuidados humanos en un espacio controlado.

El caso generó preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre el tráfico y la tenencia ilegal de fauna en la región. Las autoridades instaron a la población a denunciar cualquier situación similar y a no intentar domesticar animales silvestres.