“Perdí a mi familia y a mi papá durante más de una década”, así comenzó el estremecedor testimonio de Tomás Ghisoni, el joven de 20 años que esta semana confesó públicamente que la denuncia de abuso sexual que hizo contra su padre, el obstetra Pablo Ghisoni, fue falsa.

El joven eligió sus redes sociales para difundir un video de cinco minutos donde relató con claridad el proceso por el cual, siendo niño, terminó repitiendo un relato que –según él mismo asegura ahora– fue impuesto por su madre, Andrea Vázquez.

“Me instruyó sobre qué decir y qué callar. Me enseñaron qué dibujar, cómo actuar en las audiencias. Y yo, sin entenderlo del todo, lo hice”, dijo Tomás, quien lamentó las consecuencias de ese testimonio: su padre pasó tres años en prisión preventiva y fue sometido a un proceso judicial que recién terminó en agosto de 2023, cuando resultó absuelto por unanimidad.

El conflicto entre los padres de Tomás se remonta al año 2009, cuando se separaron y comenzó una larga disputa por la tenencia de sus tres hijos. En 2012, el Tribunal de Familia N°3 de Lomas de Zamora ordenó que los menores quedaran bajo el cuidado de su padre. Sin embargo, en 2014, dos de ellos –Tomás y su hermano menor– denunciaron a Ghisoni por abuso sexual y volvieron a vivir con su madre.

Solo el hijo mayor, Francisco, no adhirió a la acusación y desde entonces permaneció del lado de su padre. Años más tarde, Francisco también dio su testimonio en redes sociales asegurando que nunca sufrió ningún tipo de abuso y que su madre intentó convencerlo de sumarse a la denuncia. “Nunca me tocó, nunca me hizo nada. Si hubiese sido verdad, yo sería el primero en denunciarlo”, expresó.

Tras años de proceso judicial, Pablo Ghisoni recuperó su libertad en 2017. El juicio oral se llevó a cabo en agosto de 2023 y concluyó con la absolución del médico. Llamativamente, el fiscal no presentó acusación formal y el fallo del tribunal fue unánime a favor del acusado. Pese a la resolución, Andrea Vázquez impugnó el fallo y la causa aún sigue abierta.

En el video reciente, Tomás expresó con angustia: “Sostuve esa acusación durante más de 10 años. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente”.

Además, aseguró que su testimonio fue construido en base a una “verdad emocional” que se convirtió en parte de su identidad hasta que pudo reconocer que no se correspondía con los hechos. “Mi papá fue preso tres años. Perdió su trabajo, su nombre, su salud, su dignidad”, afirmó con pesar.

40 denuncias

De acuerdo a lo informado, Andrea Vázquez presentó más de 40 denuncias contra su exmarido en distintos fueros, siendo la de abuso sexual la más grave y resonante. La confesión pública de Tomás podría dar un giro determinante en la causa, aunque por el momento no se ha expresado la Justicia sobre las consecuencias de este nuevo testimonio.

Mientras tanto, Tomás concluyó su mensaje con una reflexión sobre lo vivido: “Fui parte de la destrucción de un hombre inocente. No entendía lo que hacía, pero lo hice. Y hoy estoy acá para pedir perdón”.