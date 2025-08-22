Denunció que encontró a su padre muerto y terminó detenido como principal sospechoso

Lo que en un primer momento se interpretó como una muerte natural terminó convirtiéndose en un caso policial con ribetes dramáticos. Todo ocurrió en Mendoza y, por estas horas, la Justicia investiga como homicidio el deceso de Hugo Antonio Olguín Escudero, un jubilado de 85 años hallado sin vida el lunes en su vivienda de Guaymallén.

El hecho comenzó a esclarecerse tras la autopsia, que reveló que el anciano presentaba un fuerte golpe en la cabeza con fractura de cráneo, lesión incompatible con una muerte por causas naturales. A partir de ese hallazgo, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo dispuso la detención de su hijo, Gustavo Fernando Olguín Núñez, de 56 años, quien había sido el primero en denunciar la muerte ante la policía.

Según la reconstrucción, el lunes por la mañana Olguín Núñez se presentó en la Comisaría Novena y aseguró que había encontrado a su padre sin vida, tendido en el suelo de su casa de calle Pedro del Castillo al 3900, en el distrito de Villa Nueva. En un principio, los investigadores no hallaron signos de violencia en el domicilio ni indicios de robo, lo que reforzaba la hipótesis de una muerte natural.

Sin embargo, horas más tarde personal de Delitos Complejos detectó manchas de sangre dentro de la propiedad y, en una inspección posterior, halló en una churrasquera dos trozos de madera ensangrentados. El informe preliminar de necropsia confirmó las sospechas: la víctima había sido atacada.

A esto se sumaron las contradicciones en la declaración del hijo, junto con una lesión en su mano derecha que despertó mayores sospechas. Con estas pruebas, la fiscal Lazo ordenó su arresto y el secuestro de su teléfono celular.

El caso dio otro giro este jueves, cuando un allanamiento en la casa del sospechoso, ubicada en calle Victoria al 800, permitió secuestrar una billetera con documentación y tarjetas de la víctima, además de prendas manchadas con sangre. Todos los elementos serán peritados y podrían resultar determinantes para definir la imputación de Olguín Núñez en las próximas horas.

Información con datos de diarios El Sol, Los Andes y MDZ.