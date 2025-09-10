La depresión en personas mayores, también conocida como depresión geriátrica, es una de las afecciones mentales más frecuentes en la tercera edad, junto con la demencia. Sin embargo, suele pasar desapercibida o ser confundida con otros problemas de salud.

La Fundación Alemana de Ayuda a la Depresión y Prevención del Suicidio (SDD) advierte que el diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que el riesgo de suicidio aumenta con la edad, particularmente en los hombres.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Robert Koch, alrededor del 6% de los adultos de entre 70 y 79 años desarrolla depresión cada año. El problema radica en que los síntomas suelen disfrazarse de molestias físicas comunes en esta etapa de la vida, como dolores de espalda, insomnio o trastornos digestivos. Incluso, en algunos casos, la enfermedad se confunde con un inicio de demencia debido a fallas de memoria o lentitud en el pensamiento, un cuadro conocido como pseudodemencia.

El psiquiatra peruano Rodolfo Daniel Roa Llamosas, docente de la Facultad de Medicina Humana, señaló que “los cuadros depresivos en el adulto mayor tienen una frecuencia considerable” y advirtió que este diagnóstico puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cerebrales como el alzhéimer o la demencia frontotemporal.

A diferencia de lo que suele creerse, en los adultos mayores la depresión no siempre se expresa con tristeza. Estas son las cinco señales de alerta más frecuentes son:

Irritabilidad constante o impaciencia. Aislamiento social y reducción de actividades. Pérdida de energía y apatía. Dificultades de memoria y concentración. Ideas asociadas a la muerte.

Cabe decir que el aislamiento es un factor que potencia el deterioro cognitivo y el riesgo de depresión. Por este motivo revelaron algunas acciones para evitar o aminorar las posibilidades de entrar en depresión.

El tratamiento de la depresión geriátrica puede incluir psicoterapia, medicación y cambios en la rutina. Por esto, Roa recomienda un abordaje integral con hábitos que favorezcan tanto al cuerpo como a la mente:

Mantener actividad física regular adaptada a cada persona, como caminatas o Tai Chi.

Estimulación cognitiva mediante lectura, crucigramas o aprender un nuevo pasatiempo.

Participación en actividades sociales que eviten el aislamiento.

Higiene del sueño: dormir en ambientes oscuros y silenciosos, mantener horarios regulares y evitar cenas pesadas o estimulantes como café antes de acostarse.

De esta manera, el SDD subraya que el uso de pruebas específicas como la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) y las entrevistas clínicas son esenciales para detectar este problema a tiempo.