La búsqueda de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años que había sido denunciada como desaparecida por su hija, terminó de la peor manera: fue encontrada sin vida en un descampado de la localidad de Joaquín V. González, Salta.

La denuncia de la desaparición había sido radicada el jueves por la tarde. Su hija informó que Herrera estaba bajo tratamiento psiquiátrico y aportó datos para facilitar la búsqueda: medía 1,60 metros, tenía el pelo teñido de colorado y usaba un collar con la imagen de la Virgen de Huachana.

A partir de esa denuncia, la Policía de Salta desplegó un intenso operativo que se extendió durante dos días. Finalmente, el sábado por la tarde, vecinos hallaron el cuerpo de la mujer en una zona de monte cercana a su domicilio, ubicado en el barrio El Alto, y dieron aviso a las autoridades.

Tras el hallazgo, intervino la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, quien ordenó la presencia de Criminalística y la División Bomberos en el lugar para iniciar las primeras pericias.

La fiscal dispuso además la autopsia al cuerpo de Herrera para determinar con precisión la causa y el momento de la muerte. Los resultados serán clave para establecer si se trató de un hecho criminal y, en ese caso, identificar a el o los responsables.

Por el momento, la causa permanece caratulada como “averiguación de muerte”, a la espera de los informes forenses.