Lo que en un principio fue catalogado como un suicidio adolescente se transformó en un caso de abuso sexual agravado luego de que la familia de Millaray Cattani (15) encontrara en su habitación un diario íntimo con desgarradores relatos. Las anotaciones, que describían el sufrimiento de la joven desde los 13 años, llevaron a la reapertura de la investigación y a la imputación de un joven, hoy acusado de ser su agresor.

El 25 de junio, la Cámara Criminal de Caleta Olivia dará inicio al juicio en el que se evaluará la responsabilidad del acusado, quien tenía la misma edad que la víctima al momento de los hechos. Al tratarse de menores, el proceso se regirá por el Régimen Penal Juvenil, aunque la familia de Millaray exige una condena ejemplar.

El diario que lo cambió todo

En la madrugada del 14 de abril de 2021, Millaray fue hallada sin vida en su casa. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de suicidio, todo cambió cuando sus seres queridos descubrieron entre sus pertenencias un cuaderno con confesiones estremecedoras.

"Intento no pensar en él, pero no puedo. Me duele tanto lo que me hizo", escribió en una entrada de 2020. Estas líneas, junto con pruebas digitales y testimonios de allegados, permitieron reconstruir una historia de abuso sistemático.

El juez Oldemar Villa y el fiscal Ariel Quinteros lograron unificar la investigación por abuso sexual con la causa inicial por suicidio, incorporando pruebas clave como una autopsia psicológica que reveló el severo daño emocional de Millaray.

Además, otra joven se presentó ante la Justicia denunciando haber sufrido abusos por parte del mismo imputado en 2018, lo que reforzó el pedido de los abogados querellantes Cristian Fernández y Rocío Marsicano, quienes sostienen que existe un patrón de conducta delictiva.