Desregulación de la venta de medicamentos: Mendoza no aplicará la norma nacional

Luego de la publicación del decreto del gobierno nacional que anunció la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre, en Mendoza se levantaron varias voces que salieron a opinar al respecto.

Desde el Colegio Farmacéutico de la vecina provincia, salieron a asegurar que esa norma no se aplicará ya que la provincia tiene su propia regulación, la que no permite la venta de medicamentos tal cual lo estipula la nueva normativa nacional.

En caso de querer adherir, habría que derogar y/o modificar la regulación vigente provincial explicó Mario Valestra, presidente de la entidad al diario Los Andes: “Si la provincia adhiere al decreto, tiene que derogar leyes que hay acá en la provincia que prohíben este formato de comercialización”.

El decreto 1024/2024 publicado el 20 de noviembre, modifica la reglamentación de la Ley N° 17.565. Ahora se permite una nueva dispensa para medicamentos de venta libre, es decir que no necesitan receta médica para su adquisición, y con ello, permite que sean exhibidos en las góndolas, con acceso sencillo para los clientes, no sólo en las farmacias sino también en otros comercios que no son del rubro. En estos últimos incluye antiácidos y analgésicos.

“El gobierno de la provincia de Mendoza tiene su propia legislación en Salud, de manera que este decreto no es aplicable, eso como primera lectura”, destacó Valestra y sumó: “No creo que esté en carpeta del gobierno de la provincia cambiar esta legislación”.

En la misma línea, las entidades farmacéuticas de Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Misiones se expresaron sobre la nueva medida. El farmacéutico explicó a Los Andes que en el país solamente hay cuatro distritos; tres provincias y CABA, que no tienen legislación propia y podrían adherir al decreto directamente.