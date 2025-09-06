El Gobierno de la Nación solicitó de manera urgente que los argentinos, tanto dentro como fuera del país, devuelvan los pasaportes ya que podrían tener serios defectos de seguridad.

Esto se dio luego de que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectó anomalías en la tinta de seguridad utilizada en esa documentación. Esta advertencia alcanza a los documentos de la serie AAL, dentro de los rangos numéricos AAL314778–AAL346228, AAL400000–AAL607599 y AAL616000–AAL620088.

Si bien en un primer momento señalaron que eran entre 5000 y 6000 los pasaportes, pero aparentemente la falla es mayor. Esto se debe a que un correo del Consulado argentino en San Pablo enviado a fines de agosto amplió la revisión a más de 200.000 libretas.

El incidente habría sido provocado por una tinta negra de seguridad defectuosa suministrada por un proveedor alemán. Además sumaron que la falla es indetectable a simple vista y solo puede ser registrada por equipos de lectura en los puestos migratorios.

Por el momento retiraron algunas de las partidas defectuosas y aplicaron los protocolos correspondientes. A su vez, desde la Casa Rosada indicaron que la situación está resuelta y la producción continúa con normalidad.

Cómo proceder

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó el procedimiento a seguir para los ciudadanos cuyos pasaportes se encuentren dentro de la numeración señalada como defectuosa.

Los titulares deben presentarse personalmente en las oficinas del RENAPER o en los consulados argentinos en el exterior. Si el documento no presenta fallas, será devuelto; en caso contrario, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo. Para quienes necesiten viajar de manera urgente, se entregará un pasaporte de emergencia.

En los consulados, los pasaportes sospechosos se envían a Buenos Aires en cajas cada dos semanas, donde son revisados individualmente. Aquellos que resulten defectuosos son destruidos y reemplazados. El proceso puede extenderse por semanas o incluso meses, lo que genera incertidumbre entre los afectados.