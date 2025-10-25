La ﻿UFI de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro —considerado uno de los principales imputados en el denominado “triple femicidio narco” ocurrido en Florencio Varela—, luego de que un testigo identificara su rol en la estructura criminal. Según la investigación, Mujica fue señalada por el testigo como integrante del negocio de recepción, corte y distribución de cocaína junto a Sotacuro. El testimonio explicó que las víctimas —Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez— habrían robado droga de la banda, lo que motivó su ejecución.

Durante el operativo, la Policía Bonaerense acudió a un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y secuestró dos celulares que serán peritados. Mujica, de nacionalidad argentina, resulta además tía de Florencia Ibáñez —otra detenida que declaró como arrepentida— lo cual complica aún más su situación procesal.

La carátula que enfrenta Víctor Sotacuro —al que se apoda “El Duro” o “Chato” y que operaba en la Villa 1-11-14— incluye delitos como privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y crimen por causa narco. La única pena posible es la prisión perpetua.

El hallazgo de este nuevo testimonio y la detención de Mujica representan un giro importante en una causa que desde septiembre viene conmocionando a la provincia de Buenos Aires por su complejidad y violencia. Las autoridades advierten que aún restan otras líneas de investigación y posibles implicados por esclarecer.

La fiscalía continúa hoy con nuevas declaraciones y el análisis de los dispositivos incautados, mientras la defensa prepara su estrategia ante la gravedad de los cargos.