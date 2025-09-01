Un hombre de 23 años fue detenido este domingo por la noche acusado de provocar graves quemaduras a su hijastro de 5 años al obligarlo a sentarse sobre un ladrillo caliente. Según la madre del niño, de 24 años, la acción se habría realizado siguiendo “indicaciones de un video de Internet” que, según explicó, buscaba solucionar un problema urinario que padecía el menor.

La detención se produjo tras un llamado anónimo a la Comisaría de la Mujer de San Vicente, que alertó sobre la situación de maltrato. Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que el niño presentaba lesiones compatibles con quemaduras.

“La madre nos indicó que su pareja había obligado al niño a sentarse sobre un ladrillo caliente siguiendo un video de Internet”, señalaron fuentes policiales a medios locales. “Lo hizo supuestamente para tratar un problema urinario que tenía el menor”, agregaron.

Los médicos que evaluaron al niño determinaron que las quemaduras habían sido provocadas hace al menos 15 días y que durante ese tiempo no había recibido atención médica. Las lesiones, localizadas en los muslos y glúteos, presentaban infección, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad, derivado al Instituto del Quemado en Posadas.

Tras el arresto del sospechoso, la Justicia solicitó la intervención de la Defensoría Oficial, a cargo de Margarita Inés Linder, y del área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, quienes evaluarán las medidas necesarias para garantizar la protección del menor.

Las autoridades también investigan el grado de participación de la madre en el episodio, mientras que el hombre detenido permanece a disposición de la Justicia imputado por lesiones graves y maltrato infantil.