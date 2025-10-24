Un entrenador de una escuela de fútbol infantil de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, fue detenido en las últimas horas, acusado de acosar a alumnos de entre 11 y 15 años.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que intervino tras la presentación de al menos dos denuncias formales. Según confirmaron fuentes judiciales, las víctimas participaban en las actividades deportivas que el imputado dirigía en una institución local.

Luego de las denuncias, se desplegó un operativo policial para dar con el sospechoso, quien fue hallado oculto en la vivienda de un familiar. De acuerdo con los testimonios citados por el diario El Tucumano, el entrenador habría enviado mensajes inapropiados a los chicos y los habría invitado a reunirse fuera de los entrenamientos.

Uno de los padres relató cómo descubrió la situación: “Le empezó a mandar mensajes para que se encuentren, que le iba a enseñar a fumar. Mi pareja le siguió la corriente, lo citó y él llegó”, contó la denunciante.

Según detalló, al momento del encuentro, el hombre fue confrontado por los padres, quienes le quitaron el teléfono celular. “Cuando lo desbloquearon vimos fotos, videos, búsquedas en Instagram y charlas con los chicos. Hay un video desgarrador de un nene que no debe tener más de seis años”, agregó.

La mujer también aseguró que, tras el hecho, la madre del acusado intentó ofrecer dinero para evitar la denuncia. “Hace 11 años que viene con la escuela. Imaginá todo el daño que ha hecho”, lamentó.

Otra familia también se presentó ante la Justicia y denunció que el técnico acosaba a su hijo de 15 años a través de mensajes de WhatsApp. “Nos enteramos por el papá de otro alumnito. No podíamos creer que fuera su profesor quien le escribía esas cosas”, declaró la madre.

Los investigadores no descartan nuevas denuncias a medida que se sumen testimonios y se avancen con las entrevistas a los alumnos y familiares. La causa continúa bajo estricta reserva, con el objetivo de proteger la identidad de los menores y garantizar el respeto de sus derechos.