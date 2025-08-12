Detuvieron a una azafata por intentar contrabandear un botín valuado en $58 millones

Una azafata de Aerolíneas Argentina quedó en el ojo de la tormenta por intentar contrabandear relojes, diez iPhone y joyas valuadas en $58 millones. La trabajadora de 64 años fue detenida en el Aeropuerto de Ezeiza.

La tripulante de cabina fue identificada como María del Carmen Patané. El personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje cuando pasó por un escáner en la terminal internacional.

Al revisar el equipaje de Patané encontraron joyas, relojes y celulares de alta gama que no habían sido declarados.

En detalle, la empleada de Aerolíneas Argentina llevaba cuatro relojes Rolex, joyas de oro y diamantes (cadenas, anillos, aros, un brazalete y un prendedor), diez iPhones (entre ellos iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max), ocho monedas de oro y otros dos celulares de menor valor.

La tasación oficial de las joyas incautadas superó los $58 millones de pesos, y su autenticidad fue confirmada por un perito de la Corte Suprema.

A raíz de este hallazgo, la Justicia allanó el domicilio de la azafata, donde se incautó una importante suma de dinero en efectivo: $93,920 dólares y $15,730 euros.

El incidente, que se dio a conocer en las últimas horas de este martes, ocurrió a principios de mayo, cuando la tripulante de cabina fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional.