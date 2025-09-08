Una vicedirectora de Tupungato, Mendoza, fue detenida bajo la acusación de distribuir material de abuso sexual infantil, pero la investigación determinó que se trató de un error: el video había sido grabado por su nieta de 11 años en el marco de un reto viral.

El caso se originó en agosto, cuando una organización de Estados Unidos alertó a las autoridades mendocinas por el intento de publicación de un video en YouTube, que provenía del domicilio de la docente. El Ministerio Público Fiscal ordenó tres allanamientos simultáneos en viviendas de la mujer y de sus hijos, donde secuestraron el celular utilizado. La vicedirectora fue arrestada y apartada de su cargo escolar.

La situación cambió tras la declaración de la menor en Cámara Gesell, donde confirmó haber grabado el video durante la madrugada del 15 de junio en la casa de su abuela, usando un teléfono antiguo guardado en un cajón. La niña explicó que imitaba prácticas vistas en su escuela y no comprendía la magnitud de lo que hacía.

La defensa de la docente, a cargo del abogado Juan Franco Ferraris, sostuvo desde un principio que se trataba de un error. “Ella no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Desde el primer momento supe que se trataba de un error”, afirmó. El fiscal Pablo Fossarolli finalmente pidió el sobreseimiento al no encontrar pruebas de distribución ni producción de material ilícito.

Pese a su liberación, la mujer enfrentó consecuencias graves: pasó siete horas detenida, fue reasignada a tareas administrativas y luego desplazada sin goce de sueldo. Antes del hecho, estaba cerca de acceder al cargo de directora titular y planificaba jubilarse en pocos años.

“El daño ya está hecho. Todo el pueblo sabe lo que pasó y tanto la reputación de la mujer como la de la nena quedaron marcadas. Están evaluando irse porque no pueden retomar su vida con normalidad”, lamentó el abogado.