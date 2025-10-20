El día de la madre terminó en tragedia en Guaymallén, Mendoza. Esto se debe a que un joven de 29 años murió ahogado mientras preparaba un asado en su casa.

De acuerdo con los primeros datos el hecho sucedió a las 14.45, cuando el joven, se encontraba cocinando junto a sus familiares. Según lo que su hermana indicó, el hombre probó un poco de carne y de inmediato le comenzó a faltar la respiración. Posteriormente se desvaneció frente a todos.

Tras ello, la familia comenzó a llamar al 911 para que lo asistiera. A los pocos minutos llegó el personal de la Comisaría Novena. Allí, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado.

Dos ambulancias del SEC, arribaron al lugar y una médica continuó con las maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos, constataron el fallecimiento del muchacho. Según detallaron fue por un paro cardiorrespiratorio.