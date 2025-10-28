Diego Santilli cumplió su promesa: se rapó en vivo tras ganar la elección

El resultado de las elecciones sigue dando que hablar, esta vez por el cumplimiento de una curiosa promesa de campaña. Diego Santilli, diputado provincial electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cumplió su palabra y se rapó en vivo tras obtener el triunfo electoral.

El flamante legislador había hecho la promesa durante una transmisión en vivo por streaming, donde aseguró que si lograba revertir los pronósticos y ganar, se cortaría el pelo completamente. En ese entonces, las encuestas lo ubicaban 14 puntos por debajo de sus competidores, por lo que el desafío parecía difícil de cumplir.

Finalmente, con la victoria confirmada, Santilli se sentó frente a las cámaras y fue rapado por un barbero durante la misma transmisión, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.