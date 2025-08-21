Diego Orlando Spagnuolo, abogado y hombre de confianza de Javier Milei, fue apartado de la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que se difundieran audios en los que se le atribuyeron referencias a presuntas coimas en la compra de medicamentos. Su salida se anunció de manera “preventiva”, en medio de una gestión marcada por polémicas y denuncias.

Spagnuolo había llegado al organismo sin trayectoria en el área, pero con cercanía política al Presidente. Su vínculo con Milei se había iniciado en redes sociales y se consolidó cuando en 2021 integró la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en un puesto simbólico. Con la llegada del actual mandatario al poder, asumió la dirección de la Andis, un organismo clave por el manejo de pensiones y programas sociales.

En agosto de 2024, Spagnuolo impulsó una auditoría sobre más de un millón de pensiones por invalidez. Argumentó que el sistema era “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, con maniobras que, según estimaciones oficiales, superaban los 1000 millones de dólares.

Su gestión quedó atravesada por distintas controversias. En enero de 2025, la Resolución 187 de la Andis incluyó términos en desuso y considerados ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para clasificar discapacidades intelectuales, lo que generó un rechazo generalizado y obligó a dar marcha atrás.

En mayo, la madre de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo y activista, relató que en una reunión con Spagnuolo este había defendido la idea de dar de baja pensiones y responsabilizar a las familias. Según su testimonio, el funcionario llegó a decir: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

El 20 de agosto de 2025, el canal de streaming Carnaval difundió audios atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de presuntos retornos de laboratorios, de una droguería vinculada al Estado y se mencionaban los nombres de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Ni la Andis ni la Casa Rosada dieron explicaciones, y el funcionario no respondió si las grabaciones eran auténticas.

De esta manera, Spagnuolo terminó su paso por la Agencia de Discapacidad en medio de acusaciones de maltrato, ajustes en pensiones y un escándalo político que sacudió al Gobierno.