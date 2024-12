Dieron a conocer el calendario oficial completo de feriados 2025

Previo al fin de año, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados para 2025, detallando las jornadas de descanso, fines de semana largos y días no laborables del próximo año. Estos feriados, regulados por la Ley 27.399, se dividen en inamovibles, trasladables y días no laborables.

En 2025, además de los feriados tradicionales, se incluyen tres días no laborables puente, destinados a promover el turismo interno. Cabe destacar que, a diferencia de los feriados, los días no laborables dependen de la decisión del empleador, y si se trabaja en estas fechas, no corresponde el pago doble que aplica en los feriado

Los días no laborables del 2025:

Enero

Miércoles 1°: Año Nuevo (inamovible).

Marzo

Lunes 3 y martes 4: Carnaval (inamovible).

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible).

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible).

Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 18: Viernes Santo (inamovible).

Mayo

Jueves 1°: Día del Trabajador (inamovible).

Viernes 2: Día no laborable puente.

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del martes 17).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (inamovible).

Agosto

Viernes 15: Día no laborable puente.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (trasladable).

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable puente.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25: Navidad (inamovible).

El año 2025 contará con 19 feriados nacionales y 3 días no laborables puente, lo que brindará múltiples oportunidades para el descanso y el turismo. Sin embargo, la aplicación de los días no laborables dependerá del empleador, lo que puede generar diferencias en los días de descanso entre los trabajadores.

