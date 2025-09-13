A menos de 24 horas de su accidente, Thiago Medina sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, provincia de Buenos Aires. El joven recibió asistencia respiratoria mecánica y medicación inotrópica, mientras el servicio de cirugía torácica mantiene un estricto control clínico sobre su evolución.

El último parte médico calificó su estado como “crítico y reservado”, e indicó que la jefatura médica mantiene contacto permanente con los familiares para informar sobre cualquier cambio en su condición.

Tras el accidente, su expareja Daniela Celis y su hermana Brisa Medina se acercaron al hospital. Celis informó que Thiago había sido intervenido quirúrgicamente, permanecía sedado en terapia intensiva y sufrió lesiones en la región torácica, incluida la extirpación del bazo. En un mensaje a sus seguidores pidió “luz y oración” para la recuperación del joven.

Amigos y excompañeros de reality se sumaron a la cadena de oración. Julieta Poggio compartió una foto junto a Thiago con el mensaje: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Nacho Castañares, Romina Uhrig, Walter Alfa Santiago y Maxi Giúdici también expresaron su apoyo y pidió por su pronta recuperación.

La familia solicitó respeto en este momento delicado, destacando que Thiago necesita tranquilidad y el acompañamiento de todos.