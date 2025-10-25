Durante la madrugada del sábado, una fuerte tormenta azotó al AMBA y dejó bajo agua a gran parte de la ciudad y el conurbano. En algunos barrios porteños se registraron más de 100 milímetros de lluvia en pocas horas: en Villa Devoto cayeron 155 milímetros y en Villa Santa Rita, 114. Las calles y avenidas principales, como la General Paz y la Panamericana, amanecieron completamente anegadas, con autos varados en los pasos bajo nivel.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente una alerta naranja por tormentas fuertes y una amarilla por vientos intensos. Las condiciones del suelo, saturado por las precipitaciones de los últimos días, agravaron los anegamientos y complicaron el escurrimiento del agua. En algunas zonas del conurbano, el agua ingresó a las viviendas y hubo familias que debieron ser asistidas por Defensa Civil.

Además del impacto de la lluvia, se registraron cortes masivos de energía. Más de 28.000 usuarios de Edesur y cerca de 7.000 de Edenor permanecieron sin luz durante la mañana. Las empresas informaron que los equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio, aunque las dificultades de acceso por las calles inundadas demoraron las reparaciones.

Desde el Gobierno porteño informaron que personal de Bomberos, Defensa Civil y Tránsito trabajaba desde las primeras horas para destapar sumideros, asistir a los damnificados y liberar las calles anegadas. Se recomienda a los vecinos evitar circular por zonas bajas y no intentar cruzar calles con agua acumulada, ya que persiste el riesgo de nuevos desbordes si continúan las lluvias en las próximas horas.