La Cámara de Diputados logró quórum este miércoles y dio inicio a una sesión especial en la que se debatirán proyectos clave, entre ellos la ley sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el Presupuesto 2026, la emergencia en discapacidad y diversos pedidos de informes.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó el inicio de la jornada al anunciar:

“Con la presencia de 130 diputados, queda abierta la sesión especial”.

El quórum se consiguió con la presencia de 96 de los 98 diputados de Unión por la Patria, el grueso de Encuentro Federal —incluidos los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora—, los integrantes de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la Izquierda, tres legisladores de la UCR (Fabio Quetglas, Julio Cobos y Roberto Sánchez) y dos diputadas del nuevo bloque Coherencia, Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.

El debate sobre la ley de Decretos generó fuertes cruces políticos. Desde el PRO, el diputado Fernando Iglesias acusó al kirchnerismo y a sus aliados de intentar “voltear” la norma que regula los DNU.

“El peronismo y sus cómplices quieren voltear la ley regulatoria de los DNU que ellos mismos pusieron en 2006 y usaron durante cuatro períodos, mientras tenían mayoría en ambas cámaras”, escribió Iglesias en su cuenta de X. “Todo el poder al peronismo. Canten la marchita si lo consiguen, y enójense cuando les dicen que son golpistas y una casta”, agregó.

La iniciativa impulsada por la oposición busca limitar las facultades del presidente Javier Milei para gobernar mediante decretos y permitir que estos puedan ser rechazados por una sola cámara del Congreso.

En paralelo, se confirmó que el diputado José Luis Espert pidió licencia “por motivos personales” hasta el 8 de diciembre, en medio de la presión de la oposición que reclamaba su expulsión de la Cámara.

Si el proyecto sobre los DNU logra los votos necesarios, la ley quedará aprobada en Diputados, aunque se espera que el Gobierno la vete en caso de avanzar.