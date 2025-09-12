La Cámara de Diputados convocó a sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, con el objetivo de tratar los vetos presidenciales de Javier Milei que bloquearon proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

El debate se dará en paralelo a una movilización anunciada por sectores universitarios, trabajadores de hospitales y jubilados, lo que anticipa una jornada de fuerte tensión política y social.

El temario de la sesión es amplio e incluye, además de los vetos, un pedido de informes verbales a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, por su presunta vinculación con una red de coimas ligada a la Agencia Nacional de Discapacidad y al caso del fentanilo contaminado. También se discutirá la creación de una comisión investigadora sobre el tema.

La oposición intentará alcanzar los dos tercios del recinto (172 votos) para revertir los vetos, mientras que La Libertad Avanza y el PRO, junto con aliados provinciales y parte del radicalismo, buscarán blindar la decisión presidencial con al menos 86 rechazos.

Entre los proyectos en discusión se destacan la emergencia pediátrica, que prevé fondos para el sistema de residencias médicas, salarios del personal de salud y recursos para hospitales; y la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye reapertura de paritarias, becas, fondos de funcionamiento y una caja de $10.000 millones para impulsar carreras estratégicas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión de la emergencia pediátrica demandaría $133.433 millones anuales, mientras que el financiamiento universitario implicaría $1,9 billones en 2025 (0,23% del PBI).

La sesión también abordará el rechazo a varios DNU, entre ellos el 383/2025 (que modificó el Estatuto de la Policía Federal), el 62/2025 (que prohibió tratamientos de adaptación de género en menores de 18 años), el 396/2025 (que modificó el Instituto Nacional del Agua) y el 445/2025 (que transformó el Registro Nacional de Armas).

Además, se buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para que dictamine sobre la reforma de la Ley de DNU, ya aprobada en el Senado.

Los últimos antecedentes en Diputados mostraron paridad: 159 votos a favor y 75 en contra en el caso del financiamiento universitario, y 159 contra 67 en el de la emergencia pediátrica. De repetirse, sólo este último alcanzaría los dos tercios.