El hijo de seis años de Pablo Rodríguez Laurta, el hombre acusado del doble femicidio en Entre Ríos, permanece bajo resguardo estatal tras la detención de su padre. El menor fue asistido por equipos psicológicos y sociales, mientras las autoridades definen quién asumirá su custodia definitiva en el marco del protocolo de protección a la infancia.

Tras el operativo que llevó a la captura de Laurta en Gualeguaychú, la justicia de Entre Ríos tomó intervención y dispuso un plan de protección para el menor. Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia entrerriano, comentó que “el domingo, cuando se hizo el operativo … el niño fue abordado por un psicólogo de la Policía primero, que hizo la revisación. Lo que hicimos fue ponerlo bajo resguardo, hacerlo sentir lo más cómodo posible, brindarle lo que esté necesitando, pensar en pasar tiempo con él y que todo sea lo más normal posible dentro de la situación”.

Sobre el futuro inmediato del menor, Sack afirmó que “siempre priorizamos que, ante una medida así, pueda ser dentro de la familia ampliada. Cuando eso no es posible … buscamos un referente socioafectivo. Y el último paso, recién ahí, es un dispositivo en residencia”.

Mientras tanto, se supo que una familia de Córdoba fue designada como alojamiento temporal para el niño. Las autoridades evaluarán los distintos candidatos del entorno familiar o social que puedan asumir su custodia, procurando que primen los vínculos afectivos y el bienestar del menor.

La prioridad que rige estas decisiones, según indicó la ministra de Capital Humano de Córdoba, Liliana Montero, es “el interés superior del niño. Tanto los equipos como las familias y la escuela comprendieron que los procesos deben ser sin pausa pero sin prisa”.

En cuanto al hecho, librado el asesinato en Entre Ríos, Laurta también está imputado por el asesinato y desmembramiento del remisero Martín Palacio, cometido días antes del triple femicidio. La fuerza policial lo localizó junto al niño en un hotel de Gualeguaychú luego de activarse alertas de búsqueda.