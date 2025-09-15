El dólar oficial escaló este lunes 15 de septiembre y cotiza a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra en la pizarra del Banco Nación. En paralelo, el dólar blue se negocia a $1.455 en el mercado informal porteño, manteniendo la tendencia alcista de los últimos días.

Desde la apertura de la jornada, el tipo de cambio mayorista llegó a $1.470, cerca del techo de la banda de flotación, fijado para hoy en $1.473. Según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si el dólar mayorista supera este límite, el Banco Central está autorizado a intervenir vendiendo reservas para frenar la suba.

En los bancos privados, la divisa se ofreció con leves variaciones: Santander y BBVA a $1.480; ICBC a $1.482 y Supervielle a $1.489 para la venta. Mientras tanto, el mercado sigue atento a la volatilidad y al riesgo país, que ronda los 1.000 puntos, tras la reciente derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses.

La suba del dólar también impacta en los precios internos. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que seguirán de cerca los valores en supermercados hasta octubre para contener la inflación, estimada en torno al 2% mensual si no hay cambios abruptos en el mercado cambiario.