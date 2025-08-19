La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza suspendió preventivamente a dos docentes —uno de General Alvear y otro de Tupungato— imputados por delitos vinculados a la tenencia y distribución de material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (MASNNA).

“Los docentes involucrados fueron suspendidos preventivamente mientras avanzan las investigaciones judicial y administrativa”, informó el organismo provincial. La medida regirá por 30 días sin goce de haberes, con el objetivo de garantizar que ambos educadores permanezcan apartados de las aulas hasta que se esclarezcan los hechos.

La DGE explicó que los procesos judicial y administrativo avanzan en paralelo. Inicialmente se había dispuesto el traslado de los docentes sin contacto con menores, pero ante la gravedad de las imputaciones se resolvió aplicar la suspensión preventiva, en el marco del Reglamento General de Sumarios y Procedimientos Disciplinarios, con intervención de la Defensoría del Personal de la Educación (DePE).

Aunque fueron apartados de sus cargos, ambos imputados recuperaron la libertad tras ser indagados por la Justicia.

El caso de Tupungato

La primera causa se originó tras un reporte emitido por Google, que detectó la carga de videos con material de abuso sexual infantil en una de sus plataformas. La alerta, enviada desde la sede de la empresa en Estados Unidos, fue derivada al Ministerio Público Fiscal y quedó en manos de la Unidad Fiscal Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli.

Tras reunir pruebas, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la docente, donde se secuestraron celulares, tablets y pendrives. La mujer fue detenida e imputada por distribución de material de abuso sexual infantil, aunque luego recuperó la libertad tras el pago de una fianza.

El caso de General Alvear

En paralelo, otro docente fue imputado en General Alvear luego de que un vecino encontrara una tarjeta SD abandonada en la vía pública con imágenes de abuso sexual contra un niño de entre 1 y 4 años.

El análisis realizado por el área de Delitos Tecnológicos permitió rastrear el origen de los archivos, que provenían de un teléfono celular vinculado al educador. El fiscal Javier Giaroli lo imputó por tenencia de material de abuso sexual infantil.

En el allanamiento a su domicilio, la policía secuestró celulares y otros dispositivos electrónicos. Allí también encontraron imágenes de mujeres tomadas sin su consentimiento y una carpeta protegida bajo el nombre “Ultrasecreto”.