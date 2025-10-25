En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el número de personas desaparecidas activas ya asciende a 22, luego de que se sumaran dos nuevos casos: los de Héctor Omar Carrasco (30 años) y Luciano Vivar (23 años), quienes fueron vistos por última vez el 16 de octubre.

Los jóvenes residen en la zona y sus familias alertaron a la División Búsqueda de Personas local, que ya difundió los datos físicos de ambos para facilitar la colaboración ciudadana. Luciano mide 1,75 m, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. Héctor mide aproximadamente 1,70 m, es delgado, tez morocha y cabello largo negro. Estos nuevos casos se suman a la desaparición de la pareja de jubilados —Juana Morales (69 años) y Pedro Kreder (79 años)— que están siendo buscados desde hace dos semanas.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, describió la situación como “grave” y admitió que algunas líneas de investigación “salen mal”, lo que explica las dificultades para localizar a los desaparecidos. Además sostuvo que la Municipalidad ha colaborado con recursos como cuatriciclos, camionetas y viandas en los operativos actuales.

Otros de los casos bajo investigación incluyen el de Diego Barría, desaparecido en febrero de 2023 tras salir en cuatriciclo en la misma zona; recientemente pescadores hallaron restos humanos en un tiburón capturado cerca de Rocas Coloradas que podrían corresponderle, aunque la degradación de la muestra dificulta los análisis de ADN.

Las autoridades reinsisten en el llamado a la comunidad: cualquier información, por mínimo que sea, debe comunicarse de inmediato. Mientras tanto, los operativos de búsqueda continúan activos en terreno.