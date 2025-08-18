Dos madres entregaron a sus jóvenes hijos a la Policía por el brutal asesinato de una mujer en La Matanza en Buenos Aires. El homicidio ocurrió el jueves 14 de agosto, cuando la víctima fue asesinada frente a su hijo de 15. El caso ya tiene a un adolescente de 15 años detenido, tras una rápida investigación a cargo del fiscal de Homicidios, Adrián Arribas, según informó Infobae.

Durante este fin de semana, las tareas de campo continuaron con el objetivo de dar con los menores identificados en la causa como responsables del crimen.

Las fuentes detallaron que se implementó un grupo de contención y asesoramiento con sus familiares, especialmente junto a las progenitoras de ambos, con quienes se venía negociando la entrega de sus hijos.

Este lunes, ambos se presentaron en sede policial junto a sus madres. Quedaron a disposición de la Justicia para ser indagados.

La pista que delató a los acusados provino de un supermercado chino, ubicado a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, realizaron compras después del crimen; uno de ellos pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a una serie de allanamientos en la zona de Rafael Castillo.

La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez, de 47 años. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, que aseguró que los tres ladrones balearon a su madre para robarle su Renault Sandero sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada rápidamente a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde finalmente falleció.

Así, la Bonaerense, bajo las directivas de Arribas, que se hizo presente en la escena del hecho, comenzó la investigación.

Los investigadores reconstruyeron la ruta de cámaras de seguridad. Obtuvieron el video de la fuga de los hampones, que ilustra esta nota, as�� como sus pasos posteriores y su llegada al supermercado chino, donde, irónicamente, compraron una botella de agua. Tras la compra, los tres tomaron un remise en una agencia de la zona para seguir su curiosa fuga.

Arribas, al llegar al supermercado chino descubrió que, efectivamente, uno de los imputados, uno de los menores de edad, de 17 años, había aportado su billetera virtual para realizar el pago.

La billetera tenía una dirección asociada, ubicada en la calle Vernet de Rafael Castillo. Arribas requirió un allanamiento inmediato con helicópteros policiales; un menor intentó escapar por los techos. El mayor de edad detenido, identificado como Alex Muñoz, de 19 años, vestía la misma ropa que usó para supuestamente cometer el hecho. Además de la ropa, le encontraron una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador junto a cincuenta municiones marca Magtech en una caja.

Con respecto al menor de edad que compró el agua, su nombre fue cotejado con los registros del RENAPER, lo que permitió conocer con precisión la cara de uno de los tres acusado, así como su fecha de nacimiento. Al comprobarse su edad, 17 años, Arribas remitió la causa a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza. La indagatoria del mayor de edad detenido se espera en las próximas horas.

La pistola incautada podrá ser sometida a un peritaje balístico para determinar si fue el arma empleada para matar a Rita Mabel Suárez.