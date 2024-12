Al Norte de Santa Cruz, dos delincuentes concretaron un golpe delictivo millonario. Los ladrones irrumpieron en un yacimiento de una minera y reduciendo a los empleados se robaron onzas de oro del laboratorio. Todo esto ocurrió en medio de la noche, según informó el medio local La Opinión Austral.

La mina está ubicada cerca de la Ruta 3, al Norte de esta provincia. Según se puede ver en los registros de las cámaras de seguridad de la minera, en el turno noche, los malvivientes logran ingresar a las instalaciones, maniataron a un técnico del laboratorio que estaba de turno y le exigieron información sobre la bóveda de seguridad de la empresa. Además, tres mecánicos que realizaban tareas de mantenimiento, también fueron inmovilizados por los asaltantes.

Los asaltantes accedieron directamente al laboratorio donde encontraron una gran cantidad de oro, debido a una acumulación inusual en ese día. Por ese motivo hay sospechas de que alguien interno que conocía los movimientos reveló información a los malvivientes.

La presidenta de Minera Don Nicolás, Verónica Nohara, confirmó al medio local que no hubo heridos durante el ataque y destacó que los trabajadores involucrados se encuentran en buen estado: “Por suerte nadie de nuestro personal resultó herido y no lograron sustraer nada significativo”, afirmó. Sin embargo, las investigaciones posteriores confirmaron el robo de una cantidad aún no especificada de onzas de oro.

La Mina Don Nicolás está ubicada a 156 kilómetros al norte de Puerto San Julián, en la zona de la estancia El Cóndor. El 11 de diciembre de 2017 comenzó la etapa de producción y realizó su primera exportación de Doré (oro en bruto sin refinar)