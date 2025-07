El Departamento de Justicia de Estados Unidos volverá a actuar como amicus curiae (amigo del tribunal) en el juicio que enfrenta a Argentina con los fondos Burford Capital, Petersen y Eton Park, informaron fuentes oficiales y medios como Infobae. Esta intervención busca influir en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para que se suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska que ordena la transferencia de las acciones estatales de YPF.

El pedido de apoyo por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. llega días después de que Argentina apelara la orden de entregar el 51% de la petrolera, al considerarla una violación a la soberanía y a las normas de inmunidad soberana. El escrito a presentarse será firmado por David E. Farber, asistente del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, y en breve sumará los argumentos jurídicos ante la Corte de Apelaciones.

Este respaldo diplomático no es nuevo: en octubre pasado, bajo la administración de Joe Biden, EE. UU. ya había recomendado a la jueza Preska desestimar el pedido de Burford, argumentando que ordenar el “turnover” de acciones estatales violaría leyes internacionales de inmunidad soberana. No obstante, la jueza no aceptó ese consejo y mantuvo su orden, lo que llevó a la actual apelación.

Paralelamente, Argentina intensifica gestiones para que otros países –como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania– también actúen como amicus curiae ante la Corte, en una estrategia diplomática coordinada entre la Cancillería y la Procuración del Tesoro.