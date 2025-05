Tras el reciente fin de semana largo por el Día del Trabajador, muchos argentinos ya miran el calendario con una nueva duda: ¿habrá fin de semana largo por el 25 de Mayo? La respuesta es no.

Este año, la conmemoración de la Revolución de Mayo, uno de los hitos fundacionales del país, cae en domingo, por lo que no se traslada ni se suma otro día no laborable. Al tratarse de un feriado inamovible, como establece la normativa vigente, no puede correrse a un lunes o viernes para conformar un fin de semana largo.

Esto implica que solo quienes trabajen ese domingo podrán gozar de un beneficio económico adicional: la jornada se paga doble, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo para los feriados nacionales.

¿Qué se conmemora el 25 de Mayo?

El 25 de Mayo de 1810 marcó el surgimiento del Primer Gobierno Patrio y el inicio del proceso independentista argentino. Durante esa semana, conocida como la Semana de Mayo, la ciudad de Buenos Aires (entonces capital del Virreinato del Río de la Plata) fue escenario de una serie de sucesos políticos que culminaron con la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la creación de la Primera Junta de Gobierno.

La junta estuvo conformada por Cornelio Saavedra como presidente; Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios; y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu como vocales. Esta fue la base del proceso que culminaría con la declaración de la Independencia el 9 de Julio de 1816.

Así, aunque este año no se transforme en un día de descanso para la mayoría, el 25 de Mayo sigue siendo una de las fechas más relevantes del calendario cívico nacional.