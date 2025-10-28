El Banco Central de la República Argentina anunció la emisión de una moneda de plata conmemorativa dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza está inspirada en el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado el mejor en la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquella jugada que marcó un antes y un después en el fútbol argentino.

El homenaje también se vincula con la próxima edición del torneo, que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, en un hecho inédito para la competencia.

En el anverso de la moneda se observa una pelota atravesando la superficie como símbolo de la pasión argentina por el fútbol. En el borde superior figura la inscripción República Argentina y en la parte inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

El reverso reproduce el recorrido del icónico gol de Maradona, con la trayectoria del balón y los rivales que fueron eludidos hasta llegar al arco. En el centro aparece el valor facial de $10 y en la parte inferior, el año de acuñación 2025.

La moneda fue fabricada en plata 925, con canto estriado, 27 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro. Se emitieron 2.500 unidades para el mercado nacional, junto con una versión en oro destinada a la comercialización internacional.

El desarrollo estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, mientras que la acuñación se realizó en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.

Con esta pieza, el Banco Central celebró los 40 años del histórico gol de Maradona y rindió homenaje a una de las gestas más recordadas del deporte argentino.