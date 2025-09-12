Un confuso episodio sacudió a la comunidad educativa de Tupungato, en Mendoza, en las últimas semanas, cuando la vicedirectora de una escuela fue detenida bajo sospecha de distribución de material de abuso sexual infantil. La causa se inició a partir de una alerta emitida por una ONG de Estados Unidos, que detectó un intento de subir a YouTube un video inapropiado de una menor. La señal fue rastreada hasta el domicilio de la docente, lo que derivó en su arresto y en el secuestro de dispositivos electrónicos.

El caso comenzó el 7 de agosto, cuando el Ministerio Público Fiscal ordenó tres allanamientos simultáneos en viviendas de la ciudad. En la casa de la vicedirectora, los investigadores encontraron el celular con el que se había grabado e intentado publicar el material. Con esa evidencia, la mujer fue trasladada esposada desde su lugar de trabajo, sin entender las acusaciones en su contra.

Horas después, el defensor de la docente, Juan Franco Ferraris, confirmó que en el video aparecía la nieta de la imputada, de 11 años, quien en Cámara Gesell reconoció haber grabado el contenido con un celular viejo guardado en la casa de su abuela. La niña explicó que lo hizo por imitación de otras compañeras y que luego intentó subirlo a la plataforma, lo que generó la alerta internacional.

Tras siete horas de detención y la difusión de su caso, la situación judicial de la docente dio un giro: no se hallaron pruebas de distribución o producción de material de abuso en sus dispositivos, y el fiscal Pablo Fossarolli solicitó su sobreseimiento. Ahora, la decisión final queda en manos del juez, mientras la comunidad educativa y la familia de la mujer esperan el cierre definitivo de un episodio que expuso la vulnerabilidad de los procesos judiciales ante este tipo de hechos.