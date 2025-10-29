El conductor del micro que protagonizó la tragedia vial en Campo Viera, Misiones, rompió el silencio tras el fatal accidente que dejó nueve muertos y 29 heridos. Nicolás Tarnowski, chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, sobrevivió al impacto y relató el momento de terror que vivió cuando un auto fuera de control se cruzó en su camino sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del puente del arroyo Yazá.

“El auto venía muy rápido y zigzagueando. Pisé el freno con todas mis fuerzas porque lo tenía encima”, contó el conductor, quien fue sometido a un control de alcoholemia que dio resultado negativo. Según su testimonio, el colectivo perdió estabilidad tras intentar esquivar al vehículo y terminó cayendo al cauce del arroyo en medio de una densa niebla.

La víctima fatal que conducía el Ford Focus, identificada como Rafael Jordán Gonzalo Ortiz, de 34 años, habría sido el responsable del siniestro. Un informe toxicológico confirmó que el hombre presentaba una intoxicación alcohólica aguda al momento del impacto, lo que refuerza la hipótesis principal del accidente.

Por su parte, tanto Tarnowski como el guarda del micro, Denis Oliveira (20), dieron negativo en los estudios de alcoholemia realizados tras el hecho.

El accidente conmocionó a toda la provincia de Misiones. En declaraciones a Telenoche, un vecino que se salvó de milagro contó que no alcanzó a subir al colectivo minutos antes del choque: “Una persona prácticamente puso de luto a una provincia. Mi hijo también es estudiante y podría haber estado ahí”.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y reconstrucciones del hecho, los investigadores buscan determinar las maniobras previas al impacto y el nivel exacto de alcohol en sangre del conductor fallecido. Entretanto, las familias de las víctimas exigen justicia por una tragedia que, según coinciden, “pudo haberse evitado”.