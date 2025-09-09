Un violento episodio de violencia de género conmocionó este lunes por la mañana a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Una mujer de 34 años logró escapar de su vivienda luego de ser brutalmente golpeada por su pareja con un hierro y, ensangrentada, pidió auxilio a la policía: “Por favor, ayúdenme. Mi marido me golpeó”, suplicó.

El hecho ocurrió en el barrio Sarmiento, cuando efectivos de la División Prevención de la Departamental Nº 5 realizaban un recorrido de rutina y encontraron a la víctima corriendo por la intersección de la avenida 25 de Mayo y Coronel Lugones. La mujer presentaba un corte profundo en el antebrazo derecho y golpes en el rostro y las piernas.

Los policías la asistieron de inmediato y solicitaron una ambulancia que la trasladó al Centro Integral de Salud La Banda. Tras ser atendida por el médico de guardia, fue dada de alta y radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia.

En su declaración, la víctima relató que la agresión comenzó con una discusión. “Todo empezó con un cruce de palabras. Luego él comenzó a insultarme, me amenazó de muerte y me golpeó con un fierro”, detalló.

Desesperada por salvar su vida, trató de cubrirse con los brazos mientras imploraba: “¡Ya no me pegues más!”. Finalmente, logró escapar de la vivienda y salir a la calle para pedir ayuda.

Investigación

El agresor huyó tras el ataque y, hasta el momento, permanece prófugo. La Fiscalía de turno de la Circunscripción Banda y Robles dispuso una serie de medidas para dar con su paradero. Entre ellas, un informe socioambiental y un relevamiento vecinal para determinar si existían antecedentes de violencia en la relación.