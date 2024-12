En un programa periodístico que se emitirá el viernes 6 de diciembre se dio un tenso momento que incluyó agresiones verbales y físicas. Los protagonistas fueron Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y el influencer libertario Fran Fijap, a quienes se los vio en un video que se ha viralizado en las últimas horas de este jueves, agredirse mutuamente, primero a través de insultos y luego de agresiones como empujones y piñas al aire.

El tenso momento ocurrió en el programa de la periodista María Julia Oliván, que se realizó en los estudios donde funciona el canal Border Periodismo. En el video se ve como ambos no se interrumpen en sus dichos no dejando al otro hablar, ni expresarse tranquilamente. Luego, el dirigente reacciona ante uno de estos insultos y se para y encara al influencer que responde al presidente Javier Milei.

Cuando el líder del Polo Obrero se le acerca, Fijap lo empuja al dirigente y este comienza a tirarle piñas, sin poderle atinar ninguna, momento en el que la conductora, que quedó en medio de la disputa, trató de frenar el enfrentamiento, que por lo que se ve en las imágenes viralizada terminó ahí.

El creador de contenido denunció que fue agredido físicamente. “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”, contó en su descargo vía redes sociales.

Por su parte, Belliboni aseguró que el youtuber fue quien lo provocó y que incluso lo insultó, arengó a pegarle y lo empujó. "El agredido fui yo, verbal y físicamente. El tema es que María Julia Oliván no me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción y a mí no me los dan", cuestionó el dirigente social.